Отработали пушечным огнем и артиллерией. ВСУ разбили мотострелковое подразделение оккупантов в Луганской области — видео

14 января, 16:01
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Дрон помог украинским военным уничтожить вражеские БМП и захватчиков в Луганской области (Фото:скрин из видео ГНСУ/Telegram)

Дрон помог украинским военным уничтожить вражеские БМП и захватчиков в Луганской области (Фото:скрин из видео ГНСУ/Telegram)

Украинские военные показали, как разбили мотострелковое подразделение российских оккупантов в Луганской области. При ударе удалось уничтожить вражеские БМП, личный состав и застройки, где базировались оккупанты.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ в Telegram.

«В ходе совместной разведки БПЛА пограничников и противотанкистов было определено расположение вражеского мотострелкового подразделения. Аэроразведка мгновенно передала координаты артиллеристам», — говорится в сообщении.

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Те, в свою очередь, отработали по врагу пушечным огнем и артиллерией.

"Были уничтожены вражеские БМП, личный состав и застройки рашистов", - добавили военные.

Украинские военные с начала полномасштабной российской агрессии против Украины ликвидировали 114 660 оккупантов, в том числе 530 — в течение пятницы, 13 января.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Беспилотник Российские военные Война России против Украины

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