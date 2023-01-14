Отработали пушечным огнем и артиллерией. ВСУ разбили мотострелковое подразделение оккупантов в Луганской области — видео 14 января, 16:01 Дрон помог украинским военным уничтожить вражеские БМП и захватчиков в Луганской области (Фото:скрин из видео ГНСУ/Telegram)

Украинские военные показали, как разбили мотострелковое подразделение российских оккупантов в Луганской области. При ударе удалось уничтожить вражеские БМП, личный состав и застройки, где базировались оккупанты.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ в Telegram.

«В ходе совместной разведки БПЛА пограничников и противотанкистов было определено расположение вражеского мотострелкового подразделения. Аэроразведка мгновенно передала координаты артиллеристам», — говорится в сообщении.

Видео дня

Те, в свою очередь, отработали по врагу пушечным огнем и артиллерией.

"Были уничтожены вражеские БМП, личный состав и застройки рашистов", - добавили военные.

Украинские военные с начала полномасштабной российской агрессии против Украины ликвидировали 114 660 оккупантов, в том числе 530 — в течение пятницы, 13 января.