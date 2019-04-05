Украинские военные провели пуски береговой версии ракетного комплекса Нептун
В Одесской области состоялись испытания новейшей украинской разработки комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских и береговых целей Нептун.
Участие в испытаниях принял президент Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.
Очередной этап испытания, которое состоялось на Государственном испытательном полигоне ВСУ, прошел успешно. Группа кораблей из 11 судов Военно-морских Сил обеспечивала безопасность стрельб в акватории Черного моря.
В проведении испытаний также приняли участие курсанты Одесской морской академии, которые сейчас проходят обучение, осваивают технику и в будущем будут работать с этим ракетным комплексом.
Порошенко подчеркнул, что на испытания ракетного комплекса приглашены военные атташе стран-партнеров Украины.