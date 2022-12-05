Украинские военные провели учения у границы с Беларусью — видео 5 декабря, 06:45 Танкисты ВСУ (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Центр стратегических коммуникаций (СтратКом) сообщил, что Вооруженные силы Украины провели учения у границ с Беларусью.

«В ходе тренировок бойцы выполнили все задачи по отражению наступления противника на определенном участке фронта», — сообщили в СтратКоме.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий отмечал, что на территории Беларуси не фиксируется создание мощной наступательной группировки, подобной той, которая была развернута в январе-феврале перед полномасштабным вторжением России в Украину.



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