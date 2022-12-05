Украинские военные провели учения у границы с Беларусью — видео

5 декабря, 06:45
Поделиться:
Танкисты ВСУ (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Танкисты ВСУ (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Центр стратегических коммуникаций (СтратКом) сообщил, что Вооруженные силы Украины провели учения у границ с Беларусью.

«В ходе тренировок бойцы выполнили все задачи по отражению наступления противника на определенном участке фронта», — сообщили в СтратКоме.

Читайте также:
«Спасибо, друг Саша, что помогаешь нам обстреливать Украину». Какие варианты остались у вассала Путина Лукашенко — минский политолог

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий отмечал, что на территории Беларуси не фиксируется создание мощной наступательной группировки, подобной той, которая была развернута в январе-феврале перед полномасштабным вторжением России в Украину.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=JmO-dLX0FcA
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Военные учения Беларусь Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X