С начала большой войны. Эстония обучила 600 украинских военных 20 марта, 08:57 Ряд стран тренируют украинских военных для борьбы с оккупационными войсками РФ (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Эстония обучила 600 украинских военнослужащих.

Об этом сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью Kyiv Independent.

По его словам, также страна тренировала медиков и снайперов.

«Мы обучили 600 украинских пехотинцев. Мы обучали по одной роте за раз, трижды. Кроме того, есть медики, снайперы и некоторые другие. Более точно я не могу сказать», — отметил эстонский министр.

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Певкур добавил, что РФ использует ту же тактику, что и во время первой и второй мировых войн.

«Это невообразимые зверства и военные преступления. Они насилуют детей, они убивают мирных жителей. Так что в этом смысле в российской военной системе ничего не изменилось. А с другой стороны, конечно, мы видим, что тяжелая артиллерия и дальнобойный огонь по-прежнему очень нужны. Когда мы думали, что новая война будет высокотехнологичной, это не так. Это по-прежнему тяжелая артиллерия», — резюмировал он.

Эстония поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России. За год большой войны страна уже предоставила украинской армии военную помощь на сумму почти 400 млн евро, или более 1% ВВП.

26 февраля Певкур прибыл в Украину, где встретился с министром обороны Алексеем Резниковым. Он также объявил об очередном пакете военной помощи, который будет передан Силам специальных операций.



