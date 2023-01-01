«Позитивные новости есть». На юге работа украинских военных продвигается — оперативное командование

1 января, 14:25
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На юге украинские военные добились определенных результатов (Фото:Генштаб)

На юге украинские военные добились определенных результатов (Фото:Генштаб)

На юге украинские военные продвигаются в работе и уже добились определенных результатов.

Как сообщила в эфире телемарафона руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, позитивные новости с фронта есть, но пока их нельзя озвучивать.

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«У нашей работы есть определенные результаты, которые мы просто сейчас еще не можем озвучить. Но могу сказать, что позитивные новости есть, и это говорит о том, что наша работа продвигается», — отметила она.

По словам Гуменюк, нужно подождать — и тогда о результатах этой работы все узнают.

Ранее Гуменюк сообщала, что на юге Украины оккупационные войска РФ постепенно, но уверенно теряют позиции, украинские силы пытаются помешать им подтягивать резервы.

https://www.youtube.com/watch?v=Ws2e-FulLYs
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины Война России против Украины

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