ВСУ продолжают зачищать Змеиный: уничтожены РСЗО Град, ЗРК Панцирь-С и другая техника РФ

2 июля, 09:19
Признаков присутствия на острове российских военных не обнаружено (Фото:Maxar Technologies)

Признаков присутствия на острове российских военных не обнаружено (Фото:Maxar Technologies)

Украинские военные продолжают зачистку острова Змеиный от военной техники, оставленной там при бегстве российскими войсками.

Об этом сообщил спикер Оперативного командования Юг Владислав Назаров.

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«Военная операция по зачистке Змеиного от врагов продолжается. В течение дня (1 июля — ред.) по результатам доразведки обнаружена и уничтожена реактивная система залпового огня Град, еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1, три единицы бронированной и автомобильной техники, автоцистерна и район укрытия другой техники», — рассказал он.

Видео дня

При этом Назаров отметил, что признаков присутствия на острове живой силы противника не обнаружено.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1072673846665815/
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Черное море Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Российская военная техника Война России против Украины Остров Змеиный

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