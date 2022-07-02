ВСУ продолжают зачищать Змеиный: уничтожены РСЗО Град, ЗРК Панцирь-С и другая техника РФ 2 июля, 09:19 Признаков присутствия на острове российских военных не обнаружено (Фото:Maxar Technologies)

Украинские военные продолжают зачистку острова Змеиный от военной техники, оставленной там при бегстве российскими войсками.

Об этом сообщил спикер Оперативного командования Юг Владислав Назаров.

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«Военная операция по зачистке Змеиного от врагов продолжается. В течение дня (1 июля — ред.) по результатам доразведки обнаружена и уничтожена реактивная система залпового огня Град, еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1, три единицы бронированной и автомобильной техники, автоцистерна и район укрытия другой техники», — рассказал он.

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При этом Назаров отметил, что признаков присутствия на острове живой силы противника не обнаружено.

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