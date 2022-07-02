ВСУ продолжают зачищать Змеиный: уничтожены РСЗО Град, ЗРК Панцирь-С и другая техника РФ
Признаков присутствия на острове российских военных не обнаружено (Фото:Maxar Technologies)
Украинские военные продолжают зачистку острова Змеиный от военной техники, оставленной там при бегстве российскими войсками.
Об этом сообщил спикер Оперативного командования Юг Владислав Назаров.
«Военная операция по зачистке Змеиного от врагов продолжается. В течение дня (1 июля — ред.) по результатам доразведки обнаружена и уничтожена реактивная система залпового огня Град, еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1, три единицы бронированной и автомобильной техники, автоцистерна и район укрытия другой техники», — рассказал он.
При этом Назаров отметил, что признаков присутствия на острове живой силы противника не обнаружено.
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