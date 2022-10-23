Украинские военные продолжают отодвигать линию фронта в Херсонской области — ОК Юг
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)
Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ продолжают отодвигать линию фронта в Херсонской области.
Об этом она сказала в эфире телемарафона.
По словам руководителя пресс-центра, российские войска очень крепко засели на оборонительном рубеже.
«Работа продолжается, а они тем временем пытаются сконцентрировать свои силы на левом берегу Днепра в Херсонской области», — отметила Гуменюк.
Также Гуменюк призвала украинцев критически оценивать информацию о событиях на фронте.
«Хочу заметить, что нужно быть очень критическим по отношению к сообщениям, которые раздаются в условиях гибридной войны. Потому что, в частности, коллаборационные власти, оккупационные власти ориентированы как раз очень мощно на информационный фронт, для того, чтобы сеять панику среди населения, в том числе и тот же техногенный шантаж относительно потенциала использования Каховской ГЭС», — подчеркнула она.
Как пояснила Гуменюк, россияне продолжают шантажировать тем, что ВСУ якобы планируют ударить по ГЭС, несмотря на то, что оккупанты сами же заминировали объект и уволили всех украинских работников, таким образом ограничив доступ и усилив охранный режим.
«Это как раз все свидетельствует о подготовке определенных мер манипуляционного характера, который они пытаются использовать. Так, они продолжают сами эвакуироваться с правого на левый берег, это не так стремительно происходит именно потому, что они используют только альтернативные переправы, не могут пользоваться полноценными мостами», — отметила руководитель пресс-центра ОК Юг.
По данным украинской разведки, российские оккупанты еще в апреле заминировали Каховскую ГЭС и сейчас проводят работы по минированию шлюзов и опор. В ГУР заявили, что сейчас на дамбе установлены два КамАЗа без водителей, полностью загруженные ящиками со взрывчаткой.
20 октября президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовится устроить новый масштабный теракт — взорвать дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области, откуда наступление ВСУ постепенно вытесняет российских оккупантов.
В Оперативном командовании Юг отметили, что российские оккупанты, вероятно, пока оставляют возможность подрыва Каховской ГЭС «на крайний случай», в частности, если рухнет их оборона в Херсонской области.