Украинские военные продолжают отодвигать линию фронта в Херсонской области — ОК Юг 23 октября, 11:53 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ продолжают отодвигать линию фронта в Херсонской области.

Об этом она сказала в эфире телемарафона.

По словам руководителя пресс-центра, российские войска очень крепко засели на оборонительном рубеже.

«Работа продолжается, а они тем временем пытаются сконцентрировать свои силы на левом берегу Днепра в Херсонской области», — отметила Гуменюк.

Видео дня

Также Гуменюк призвала украинцев критически оценивать информацию о событиях на фронте.



«Хочу заметить, что нужно быть очень критическим по отношению к сообщениям, которые раздаются в условиях гибридной войны. Потому что, в частности, коллаборационные власти, оккупационные власти ориентированы как раз очень мощно на информационный фронт, для того, чтобы сеять панику среди населения, в том числе и тот же техногенный шантаж относительно потенциала использования Каховской ГЭС», — подчеркнула она.



Как пояснила Гуменюк, россияне продолжают шантажировать тем, что ВСУ якобы планируют ударить по ГЭС, несмотря на то, что оккупанты сами же заминировали объект и уволили всех украинских работников, таким образом ограничив доступ и усилив охранный режим.



«Это как раз все свидетельствует о подготовке определенных мер манипуляционного характера, который они пытаются использовать. Так, они продолжают сами эвакуироваться с правого на левый берег, это не так стремительно происходит именно потому, что они используют только альтернативные переправы, не могут пользоваться полноценными мостами», — отметила руководитель пресс-центра ОК Юг.

Фото: Инфографика: НВ

По данным украинской разведки, российские оккупанты еще в апреле заминировали Каховскую ГЭС и сейчас проводят работы по минированию шлюзов и опор. В ГУР заявили, что сейчас на дамбе установлены два КамАЗа без водителей, полностью загруженные ящиками со взрывчаткой.



20 октября президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовится устроить новый масштабный теракт — взорвать дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области, откуда наступление ВСУ постепенно вытесняет российских оккупантов.



В Оперативном командовании Юг отметили, что российские оккупанты, вероятно, пока оставляют возможность подрыва Каховской ГЭС «на крайний случай», в частности, если рухнет их оборона в Херсонской области.

