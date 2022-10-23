Украинские военные продолжают отодвигать линию фронта в Херсонской области — ОК Юг

23 октября, 11:53
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ продолжают отодвигать линию фронта в Херсонской области.

Об этом она сказала в эфире телемарафона.

По словам руководителя пресс-центра, российские войска очень крепко засели на оборонительном рубеже.

«Работа продолжается, а они тем временем пытаются сконцентрировать свои силы на левом берегу Днепра в Херсонской области», — отметила Гуменюк.

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Также Гуменюк призвала украинцев критически оценивать информацию о событиях на фронте.

«Хочу заметить, что нужно быть очень критическим по отношению к сообщениям, которые раздаются в условиях гибридной войны. Потому что, в частности, коллаборационные власти, оккупационные власти ориентированы как раз очень мощно на информационный фронт, для того, чтобы сеять панику среди населения, в том числе и тот же техногенный шантаж относительно потенциала использования Каховской ГЭС», — подчеркнула она.

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Как пояснила Гуменюк, россияне продолжают шантажировать тем, что ВСУ якобы планируют ударить по ГЭС, несмотря на то, что оккупанты сами же заминировали объект и уволили всех украинских работников, таким образом ограничив доступ и усилив охранный режим.

«Это как раз все свидетельствует о подготовке определенных мер манипуляционного характера, который они пытаются использовать. Так, они продолжают сами эвакуироваться с правого на левый берег, это не так стремительно происходит именно потому, что они используют только альтернативные переправы, не могут пользоваться полноценными мостами», — отметила руководитель пресс-центра ОК Юг.

https://www.youtube.com/watch?v=R5vvrb1YsqU
Инфографика: НВ
Фото: Инфографика: НВ

По данным украинской разведки, российские оккупанты еще в апреле заминировали Каховскую ГЭС и сейчас проводят работы по минированию шлюзов и опор. В ГУР заявили, что сейчас на дамбе установлены два КамАЗа без водителей, полностью загруженные ящиками со взрывчаткой.

20 октября президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовится устроить новый масштабный теракт — взорвать дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области, откуда наступление ВСУ постепенно вытесняет российских оккупантов.

В Оперативном командовании Юг отметили, что российские оккупанты, вероятно, пока оставляют возможность подрыва Каховской ГЭС «на крайний случай», в частности, если рухнет их оборона в Херсонской области.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины Наталья Гуменюк Каховское водохранилище Война России против Украины

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