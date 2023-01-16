Украинские военные прибыли в США для обучения работе с ЗРК Patriot 16 января, 10:35 Украинские военные будут тренироваться на Patriot в Форт-Силле (Фото:Скриншот видео WestfallAustin/Twitter)

В США прибыли первые военнослужащие ВСУ для обучения работе с американскими зенитно-ракетными комплексами Patriot.

Об этом в понедельник, 16 января, сообщил у себя в Twitter журналист FoxNews Остин Вестфолл.

Самолет с около 100 украинскими военными уже приземлился в Оклахоме.

Их тренировки будут проходить в Форт-Силле.

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По словам ведущего научного сотрудника Государственного музея авиации Валерия Романенко, на обучение украинских военных может уйти около трех месяцев.

«Мы будем учить не полностью эксплуатацию этой установки, а будем учить боевую эксплуатацию. Вряд ли мы будем углубляться в ремонт элементов этой установки, тем более что она модульная… Какую-либо помощь в режиме реального времени нам смогут оказывать американские специалисты. То есть за счет этого, и за счет того, что мы посылаем наиболее квалифицированных специалистов, офицеров с высшим техническим образованием — я думаю, три месяца нам хватит. Даже объявлялись более короткие сроки, чтобы мы приготовились к боевой эксплуатации этого комплекса», — рассказал он в интервью Radio NV.

О передаче Украине Patriot было объявлено 21 декабря 2022 года. ЗРК будут переданы в рамках пакета военной помощи на сумму $1,85 млрд.

Кроме США, о решении передать ВСУ Patriot 5 января заявили и в Германии.

Инфографика: НВ