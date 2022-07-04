Битва за город будет тяжелой. ВСУ стоят в километре от пригородов Херсона — The Economist

4 июля, 10:27
Украинские военные приближаются к Херсону (Фото:Генштаб)

Украинские военные приближаются к Херсону (Фото:Генштаб)

Передовые подразделения ВСУ находятся в пределах снайперского выстрела, то есть примерно в километре от первых пригородов Херсона, сообщает The Economist со ссылкой на офицера украинской военной разведки.

«Следующая неделя или две будут еще интереснее», — обещает украинский офицер.

В то же время действия ВСУ в районе Херсона пока не похожи на полноценное контрнаступление.

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Украинские бойцы жалуются на нехватку сил и боеприпасов. Пока на южном направлении не наблюдается трехкратный перевес ВСУ в живой силе и технике, который необходим для успешного наступления.

Представитель украинской разведки с позывным Бандерас отметил, что ситуация на юге Украины может коренным образом измениться, если туда направят больше западных ракетных систем. В настоящее время там развернуто лишь несколько гаубиц M777.

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Собеседники издания рассказали, что российские оккупационные войска соорудили сеть укрепленных подземных ходов.

https://www.youtube.com/embed/IJ8oxgrQDsI

Боец теробороны Сергей отметил, что когда украинские силы пытаются выбить оккупантов, то вместо десяти солдат на позиции приходит сотня. Одну деревню могут охранять четыре подразделения ПВО.

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Также выполнению задач ВСУ мешают местные жители, которые не бежали от оккупации. Их российские войска используют в качестве живого щита.

Контрнаступлению украинской армии также не способствует открытый ландшафт Херсонской области, на котором войска оказываются уязвимыми для артиллерийских ударов.

В течение предыдущей недели Генштаб сообщил об освобождении двух сел в Херсонской области — Потемкино и Ивановки. В ОК Юг заявляли, что ВСУ понемногу оттесняют российских оккупантов. Войска РФ вынуждены обустраивать запасные рубежи.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Война России против Украины

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