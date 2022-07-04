Битва за город будет тяжелой. ВСУ стоят в километре от пригородов Херсона — The Economist 4 июля, 10:27 Украинские военные приближаются к Херсону (Фото:Генштаб)

Передовые подразделения ВСУ находятся в пределах снайперского выстрела, то есть примерно в километре от первых пригородов Херсона, сообщает The Economist со ссылкой на офицера украинской военной разведки.

«Следующая неделя или две будут еще интереснее», — обещает украинский офицер.

В то же время действия ВСУ в районе Херсона пока не похожи на полноценное контрнаступление.

Видео дня

Украинские бойцы жалуются на нехватку сил и боеприпасов. Пока на южном направлении не наблюдается трехкратный перевес ВСУ в живой силе и технике, который необходим для успешного наступления.

Представитель украинской разведки с позывным Бандерас отметил, что ситуация на юге Украины может коренным образом измениться, если туда направят больше западных ракетных систем. В настоящее время там развернуто лишь несколько гаубиц M777.

Читайте также: Пентагон рассказал о сопротивлении российской оккупации в Херсоне

Собеседники издания рассказали, что российские оккупационные войска соорудили сеть укрепленных подземных ходов.

Боец теробороны Сергей отметил, что когда украинские силы пытаются выбить оккупантов, то вместо десяти солдат на позиции приходит сотня. Одну деревню могут охранять четыре подразделения ПВО.

Также выполнению задач ВСУ мешают местные жители, которые не бежали от оккупации. Их российские войска используют в качестве живого щита.

Контрнаступлению украинской армии также не способствует открытый ландшафт Херсонской области, на котором войска оказываются уязвимыми для артиллерийских ударов.

В течение предыдущей недели Генштаб сообщил об освобождении двух сел в Херсонской области — Потемкино и Ивановки. В ОК Юг заявляли, что ВСУ понемногу оттесняют российских оккупантов. Войска РФ вынуждены обустраивать запасные рубежи.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.