ВСУ поразили пусковую установку Искандера. Зеленский предупредил, что Россия готовит новые баллистические удары

Где именно и когда был нанесен удар, президент не уточнил. В тот же день во время еще одного ракетного удара военные уничтожили два бомбардировщика Су-34. Зеленский поблагодарил военных за результат.

Реклама

Президент назвал удары по пусковым установкам частью мер по противодействию баллистике. Еще одна составляющая — ракеты-перехватчики, прежде всего для систем Patriot, которых Украине не хватает. По данным разведки, Россия уже готовит новые удары баллистическими ракетами, поэтому Киев ожидает от партнеров соответствующих решений.

«Сейчас есть информация от разведки о подготовке россиянами новых баллистических ударов. И нужны силы, чтобы сбивать всё это российское зло», — сказал Зеленский.

Еще 5 августа Зеленский заявил, что Силы обороны будут уничтожать пусковые установки баллистических ракет на территории России, чтобы уменьшить количество ударов по Украине. Тогда же он сообщил, что партнеры передают Украине втрое меньше перехватчиков для ПВО, чем в 2025 году.

В сентябре Силы обороны уничтожили пусковую установку зенитного комплекса С-400 в поселке Порошино Брянской области. По данным телеграм-канала Exilenova+, россияне использовали ее для ударов по Киеву в качестве наземной ракетной системы. В компании Fire Point сообщили, что установку поразили их дальнобойные дроны FP-1.