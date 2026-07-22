Силы беспилотных систем поразили 196 судов теневого флота РФ с начала июля (Фото: Скриншот из видео Мадяра / Telegram)

Командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди заявил, что за два дня украинские военные поразили 13 судов теневого флота РФ и 13 энергетических объектов во временно оккупированном Крыму и на других оккупированных территориях.

Об этом он сообщил в среду, 22 июля, в своем Telegram.

Мадяр отметил, что 21−22 июля в рамках операции МоЛоЧКа украинские военные поразили 13 судов теневого флота РФ в акваториях Азовского и Черного морей.

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По его словам, среди них были один танкер, десять сухогрузов и два буксира.

Он подчеркнул, что в общей сложности с 6 по 22 июля в рамках этой операции были выявлены и поражены 196 судов теневого флота, из которых 126 — в Азовском море, а 70 — в Черном.

«Операция СБС Крымский рубильник off 21−22 июля результативно охватила 13 энергоузлов и электроподстанций в Крыму (11) и других частях временно оккупированных территорий (2). Общий счет операции за период с 1 по 22 июля составил 117 энергетических целей. Доказательства — позже», — добавил Мадяр.

В ночь на 22 июля в России была зафиксирована атака беспилотников: в Краснодаре и Невинномысске (Ставропольский край) были нанесены удары по логистическим центрам Wildberries.

Telegram-канал Astra со ссылкой на собственный OSINT-анализ сообщил, что на территории склада Wildberries, расположенного на улице Тихорецкой в северо-восточной части Краснодара, произошел масштабный пожар. Кроме того, ранее в Wildberries сообщили об эвакуации логистического комплекса в Краснодаре, отметив, что это было сделано «в соответствии с требованиями безопасности».