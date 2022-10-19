Армия дронов. Украинским военным на передовую отправили 179 новых беспилотников 19 октября, 13:57 Современные БПЛА позволят ВСУ находить даже самые замаскированные позиции противника (Фото:Михаил Федоров/Facebook)

В рамках проекта Армия дронов, который совместно реализуют UNITED24, Госспецсвязь и Генеральный штаб ВСУ, на фронт удалось отправить 179 беспилотников различных типов.

Об этом в среду, 19 октября, сообщило у себя в Telegram-канале Министерство цифровой трансформации.

Там рассказали, что 146 DJI Mavic 3 и 33 DJI Matrice RTK 300 отправились в Херсонскую, Донецкую, Харьковскую, Луганскую и Запорожскую области, а также в приграничные районы на севере Украины.

Видео дня

Как отмечается, указанные дроны помогут отслеживать российские войскапо всей территории фронта.

Mavic 3 поможет быстро обнаруживать геолокацию врага, его штабы, склады с боекомплектами и корректировать огонь артиллерии по враждебным позициям. А также обнаружить, когда и где оккупанты идут в наступление, чтобы вовремя их атаковать.

Matrice RTK 300 имеют больше мощностей, могут находиться в полете около часа, чтобы ВСУ могли эффективно демилитаризировать захватчика.

В свою очередь министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил, что оба типа дронов способны снимают видео в формате 4К, что позволит находить даже самые замаскированные позиции противника.

Проект Армия дронов — это комплексная программа, которая включает в себя системную закупку беспилотников для украинских военных, их ремонт и оперативную замену, а также курс обучения операторов.

