Армия дронов. Украинским военным на передовую отправили 179 новых беспилотников

19 октября, 13:57
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Современные БПЛА позволят ВСУ находить даже самые замаскированные позиции противника (Фото:Михаил Федоров/Facebook)

Современные БПЛА позволят ВСУ находить даже самые замаскированные позиции противника (Фото:Михаил Федоров/Facebook)

В рамках проекта Армия дронов, который совместно реализуют UNITED24, Госспецсвязь и Генеральный штаб ВСУ, на фронт удалось отправить 179 беспилотников различных типов.

Об этом в среду, 19 октября, сообщило у себя в Telegram-канале Министерство цифровой трансформации.

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Там рассказали, что 146 DJI Mavic 3 и 33 DJI Matrice RTK 300 отправились в Херсонскую, Донецкую, Харьковскую, Луганскую и Запорожскую области, а также в приграничные районы на севере Украины.

Видео дня

Как отмечается, указанные дроны помогут отслеживать российские войскапо всей территории фронта.

  • Mavic 3 поможет быстро обнаруживать геолокацию врага, его штабы, склады с боекомплектами и корректировать огонь артиллерии по враждебным позициям. А также обнаружить, когда и где оккупанты идут в наступление, чтобы вовремя их атаковать.
  • Matrice RTK 300 имеют больше мощностей, могут находиться в полете около часа, чтобы ВСУ могли эффективно демилитаризировать захватчика.

В свою очередь министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил, что оба типа дронов способны снимают видео в формате 4К, что позволит находить даже самые замаскированные позиции противника.

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Проект Армия дронов — это комплексная программа, которая включает в себя системную закупку беспилотников для украинских военных, их ремонт и оперативную замену, а также курс обучения операторов.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Беспилотники Дроны Война России против Украины

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