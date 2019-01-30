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Украинские военные показали захваченное у боевиков вооружение

Сегодня, 09:11
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Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

Украинские военные захватили вооружение боевиков

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил украинские военные в ходе разведывательных мероприятий обнаружили вражескую засаду на Докучаевском направлении.

Как сообщает пресс-центр ООС, бойцы нейтрализовали личный состав боевиков, а оставленное ими вооружение захватили.

Трофеями украинских разведчиков стал один противотанковый ракетный комплекс Фагот, один РПГ-18 и один крупнокалиберный пулемет НСВ-12,7 Утес.

Обнаруженная силами ООС засада боевиков

29 января 2019 года в районе ООС украинские бойцы обнаружили вражескую засаду на Докучаевском направлении и захватили вооружение боевиков

За успешное выполнение боевой задачи личный состав разведывательной группы представлен к наградам.

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