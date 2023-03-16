Обстрелы, снаряды, вражеские беспилотники. Украинские пограничники показали ночь на передовой в районе Донецка — видео 16 марта, 13:24 Бойцы ГПСУ показали ночь на передовой в районе Донецка (Фото:dpsu.gov.ua)

Украинские пограничники показали ночь на передовой в районе Донецка, защитники держат оборону на передовой в районе временно оккупированного города.

Об этом говорится в сообщении ГПСУ в четверг, 16 марта.

В ведомстве рассказали, что с наступлением темной поры суток боевые действия здесь не прекращаются, однако это единственное время, когда передвижение и ротация на позициях может происходить относительно безопасно.

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Пограничники говорят, что российская артиллерия не умолкает даже ночью, как и вражеские беспилотники, пытающиеся разведывать расположение украинских подразделений и точечно бить по нашим окопам.

16 марта Генштаб сообщал, что российские оккупационные войска, не считаясь с потерями, продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.