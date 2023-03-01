Украинские снайперы показали, как уничтожили российскую ДРГ под Бахмутом — видео 1 марта, 10:41 Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Силы специальных операций ВСУ продемонстрировали, как снайперы расправились с вражеской ДРГ на Бахмутском направлении.

Соответствующее сообщение обнародовала пресс-служба ССО в Telegram.

«Во время ночной отработки боевых задач снайперами Сил специальных операций наши воины зафиксировали передвижение диверсионно-разведывательной группы противника», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что операторы ССО приняли решение нанести поражение российским оккупантам, пытавшимся незаметно двигаться в сторону украинских позиций.

В течение этой отработки точными выстрелами снайперы ликвидировали семерых россиян, еще трое были ранены.

Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили около 650 военнослужащих оккупационных войск РФ. С начала полномасштабного вторжения ликвидировали более 149 тысяч окупантов.