Украинские снайперы показали, как уничтожили российскую ДРГ под Бахмутом — видео

1 марта, 10:41
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Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Силы специальных операций ВСУ продемонстрировали, как снайперы расправились с вражеской ДРГ на Бахмутском направлении.

Соответствующее сообщение обнародовала пресс-служба ССО в Telegram.

«Во время ночной отработки боевых задач снайперами Сил специальных операций наши воины зафиксировали передвижение диверсионно-разведывательной группы противника», — говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что операторы ССО приняли решение нанести поражение российским оккупантам, пытавшимся незаметно двигаться в сторону украинских позиций.

В течение этой отработки точными выстрелами снайперы ликвидировали семерых россиян, еще трое были ранены.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1630841806941220864?s=46&t=e5k7aupYTxBMdhSBtAsnEg

Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили около 650 военнослужащих оккупационных войск РФ. С начала полномасштабного вторжения ликвидировали более 149 тысяч окупантов.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Донецкая область Снайперы Бахмут Война России против Украины Силы специальных операций (ССО) потери врага

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