Отработано более 100 огневых задач: ВСУ оттесняют российские войска на восток — командование 21 июня, 15:32 Цей матеріал також доступний українською Ликвидированы 26 российских захватчиков и девять единиц военной техники ВС РФ (Фото:ВСУ)

Украинские военные продолжают оттеснять российских захватчиков все дальше на восток.

Об этом сообщил спикер Оперативного командования Юг Владислав Назаров.

«Наши подразделения продолжают уничтожать врага и оттеснять его на восток. Вертолетной парой утром нанесен удар по скоплению живой силы и военной техники противника. Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано свыше 100 огневых задач», — рассказал он в сводке от 21 июня.

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По словам Назарова, результатом этих действий стало уничтожение 26 российских военных, одного танка, многоцелевого тягача, а также трех бронированных и четыре грузовых автомобилей ВС РФ.

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