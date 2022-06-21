Отработано более 100 огневых задач: ВСУ оттесняют российские войска на восток — командование

21 июня, 15:32
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Ликвидированы 26 российских захватчиков и девять единиц военной техники ВС РФ (Фото:ВСУ)

Ликвидированы 26 российских захватчиков и девять единиц военной техники ВС РФ (Фото:ВСУ)

Украинские военные продолжают оттеснять российских захватчиков все дальше на восток.

Об этом сообщил спикер Оперативного командования Юг Владислав Назаров.

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«Наши подразделения продолжают уничтожать врага и оттеснять его на восток. Вертолетной парой утром нанесен удар по скоплению живой силы и военной техники противника. Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано свыше 100 огневых задач», — рассказал он в сводке от 21 июня.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/fOHUiQsdZ48

По словам Назарова, результатом этих действий стало уничтожение 26 российских военных, одного танка, многоцелевого тягача, а также трех бронированных и четыре грузовых автомобилей ВС РФ.

https://www.facebook.com/watch/?v=5644786742221692
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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