Украинские военные отразили штурмы оккупантов на двух направлениях — Генштаб

12 июля, 07:27
Украинские военные отразили несколько вражеских штурмов (Фото:Генштаб)

Украинские военные отразили несколько вражеских штурмов (Фото:Генштаб)

На Харьковском направлении украинские военные жестко подавили вражескую попытку штурма в направлении Дементиевки.

Об этом сообщает Генштаб.

Также российские оккупанты вели огонь из артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах города Харькова и населенных пунктов Русские Тишки, Безруки, Дементиевка, Лесное, Слатино, Прудянка и Золочев.

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На Славянском направлении вражеские подразделения продолжали штурмовые действия с целью улучшения тактического положения в районах Мазановки, Ивановки и Долины. Все их действия были неудачными, ВСУ отогнали оккупантов назад.

В районах населенных пунктов Чеполь, Большая Камышеваха, Барвенково, Дибровно, Мазановка, Богородичное и Адамовка зафиксированы вражеские обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Харьковская область Генштаб Штурм Война России против Украины

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