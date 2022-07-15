Оккупанты получили жесткий отпор. На Донбассе украинские военные отразили несколько вражеских штурмов

15 июля, 07:25
Украинские военные отразили несколько вражеских штурмов на Донбассе (Фото:Генштаб)

Украинские военные отразили несколько вражеских штурмов на Донбассе (Фото:Генштаб)

На Донецком направлении основные усилия российские оккупанты сосредотачивают на Бахмутском и Новопавловском направлениях, пытаются продвинуться в направлении Соледара и Бахмута.

Как сообщает Генштаб, террористические войска РФ обстреливают подразделения сил обороны Украины из артиллерии и танкам по линии столкновения. Ведут разведку, пытаясь найти слабые места в обороне украинских войск.

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На Краматорском направлении армия РФ проводит перегруппировку с целью возобновления наступления в направлении Северска. Из ствольной и реактивной артиллерии обстреляла районы Краматорска, Закотного, Григорьевки и других. Вражеская авиация нанесла удары вблизи Верхнекаменского.

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На Бахмутском направлении оккупанты вели огонь по украинским позициях в районах населенных пунктов Новолуганское, Покровское, Веселая Долина, Берестово, Веселое, Майорск, Вершина. Нанесли авиаудары неподалеку от Семигиря, Берестового и территории Углегорской ТЭС.

Попытки вражеского штурма в районе Кодемы и Белогоровки украинские военные успешно остановили, как и попытки овладеть селами Спорное и Вершина. Оккупанты получили жесткий отпор, понесли значительные потери и бесславно отошли.

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Российские войска задействовали БПЛА вблизи Бахмутского. Также оккупанты пытаются усилить систему противовоздушной обороны тыловых баз и подразделений.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активные действия захватчики не проводили, продолжали обстрелы по линии столкновения. Наносили авиационные удары вблизи Каменки.

Попытку вражеского наступления вблизи Водяного украинские военные быстро подавили точным огнем.

По гражданской инфраструктуре в районе Угледара был нанесен ракетно-авиационный удар.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Генштаб Штурм Война России против Украины

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