Еще один день войны: украинские военные отразили девять вражеских атак, оккупанты потеряли более 200 человек

25 марта, 07:07
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Потери оккупантов за сутки составили более 200 человек (Фото:Генштаб)

Потери оккупантов за сутки составили более 200 человек (Фото:Генштаб)

В течение минувших суток украинские военные отразили девять вражеских атак.

Об этом сообщает Генштаб.

Также за сутки бойцы ВСУ уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники и 9 артиллерийских систем.

Оккупанты потеряли более 200 военнослужащих.

Видео дня

Подразделениями противовоздушной обороны сбиты два самолета и два вражеских БПЛА.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/280139577632461
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Война России против Украины

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