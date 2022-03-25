Еще один день войны: украинские военные отразили девять вражеских атак, оккупанты потеряли более 200 человек 25 марта, 07:07 Цей матеріал також доступний українською Потери оккупантов за сутки составили более 200 человек (Фото:Генштаб)

В течение минувших суток украинские военные отразили девять вражеских атак.

Об этом сообщает Генштаб.

Также за сутки бойцы ВСУ уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники и 9 артиллерийских систем.

Оккупанты потеряли более 200 военнослужащих.

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Подразделениями противовоздушной обороны сбиты два самолета и два вражеских БПЛА.



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