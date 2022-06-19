Украинские военные отбили вражеский штурм возле села Берестово Донецкой области — Генштаб
Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ)
В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на вечер воскресенья, 19 июня, на 116-й день с начала полномасштабного вторжения России.
Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:
- На Бахмутском направлении противник нанес авиаудары вертолетами неподалеку от Яковлевки и ракетные удары в районах населенных пунктов Майское, Доломитное, Зайцево и Нью-Йорк. На восточной окраине населенного пункта Берестово украинские воины успешно отразили вражеский штурм.
- На Северодонецком направлении противник проводит круглосуточную воздушную разведку БПЛА Орлан-10. Ведет штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются, успеха враг не имеет.
- На Славянском направлении основные усилия враг сосредотачивается на накоплении ресурсов с целью дальнейшего наступления в направлении города Славянск. Враг обстреливал позиции украинских войск и вел воздушную разведку БПЛА Орлан-10.
- На Харьковском направлении враг интенсивно обстреливал позиции украинских войск из ствольной и реактивной артиллерии. Провел разведку боем в районе населенного пункта Рубежное, успеха не имел.
- На Северском направлении подразделения вооруженных сил РФ продолжают инженерное оборудование позиций в приграничных районах Курской области. Отмечается наращивание системы ПВО на территории Брянской области.
- На Авдеевском направлении отмечается увеличение интенсивности артиллерийских обстрелов наших позиций.
- На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи по прикрытию белорусско-украинской границы, осуществляют фортификационное оборудование местности в Гомельской области, ведут радиоэлектронную разведку.
- На Южнобужском направлении враг обстреливал мирные населенные пункты Лиманы, Лупарево, Новая Заря, Таврическое, Новогригоровка, Белоусово, Княжевка, Тополино, Большая Костромка и Осокоровка. Противник усовершенствует инженерное оборудование первого и второго рубежей обороны.
- Российские оккупанты наращивают систему противовоздушной обороны на временно захваченной территории Херсонской области.
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