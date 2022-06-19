ВСУ отбили штурмы и остановили врага на нескольких направлениях — сводка Генштаба

19 июня, 08:13
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ВСУ остановили врага на нескольких направлениях (Фото:REUTERS/Edgar Su)

ВСУ остановили врага на нескольких направлениях (Фото:REUTERS/Edgar Su)

ВСУ отбили штурм в районе населенного пункта Тошковка, противник отошел и проводит перегруппировку.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба в YouTube в воскресенье, 19 июня.

«Наши подразделения отбили штурм в районе населенного пункта Тошковка. Противник отошел и проводит перегруппировку», - говорится в сообщении.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=1plU6SiET4M&fbclid=IwAR0dCLXY0GqwCwx82hdo6ngsh9HQz9hQANk_L5SomVnIl4ZUmGi3Usa8a_g

В Генштабе заявили, что враг ведет штурмовые действия в направлении Орехово - Горное, боевые действия продолжаются.

Штурм в направлениях Орехово – Золотое и Первомайск – Золотое ВСУ успешно отбили.

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Недалеко от Рубежного враг безуспешно пытался провести разведку боем. Провел дистанционное минирование местности в районе населенного пункта Черкасские Тишки.

https://www.youtube.com/watch?v=eoZ6dFhEn3c
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины

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