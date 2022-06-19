ВСУ отбили штурмы и остановили врага на нескольких направлениях — сводка Генштаба 19 июня, 08:13 Цей матеріал також доступний українською ВСУ остановили врага на нескольких направлениях (Фото:REUTERS/Edgar Su)

ВСУ отбили штурм в районе населенного пункта Тошковка, противник отошел и проводит перегруппировку.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба в YouTube в воскресенье, 19 июня.

«Наши подразделения отбили штурм в районе населенного пункта Тошковка. Противник отошел и проводит перегруппировку», - говорится в сообщении.

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В Генштабе заявили, что враг ведет штурмовые действия в направлении Орехово - Горное, боевые действия продолжаются.

Штурм в направлениях Орехово – Золотое и Первомайск – Золотое ВСУ успешно отбили.

Недалеко от Рубежного враг безуспешно пытался провести разведку боем. Провел дистанционное минирование местности в районе населенного пункта Черкасские Тишки.

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