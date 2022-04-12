Сбили самолет и два беспилотника оккупантов. ВСУ отбили шесть российских атак в зоне ООС
Украинский военный (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)
ВСУ в районе операции Объединенных сил успешно отразили шесть атак российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.
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«Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито шесть атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам», — говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские военные уничтожили две единицы автомобильной техники и три артиллерийские системы РФ, а также сбили вертолет и два беспилотника оккупантов.
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