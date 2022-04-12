Сбили самолет и два беспилотника оккупантов. ВСУ отбили шесть российских атак в зоне ООС 12 апреля, 22:51 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

ВСУ в районе операции Объединенных сил успешно отразили шесть атак российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

«Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито шесть атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что украинские военные уничтожили две единицы автомобильной техники и три артиллерийские системы РФ, а также сбили вертолет и два беспилотника оккупантов.

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