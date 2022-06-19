Украинские военные отбили атаку в районе Тошковки, в Северодонецке продолжаются бои — Гайдай

19 июня, 21:53
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ВСУ (Фото:BBC)

ВСУ (Фото:BBC)

ВСУ отбили атаку в районе Тошковки, продолжаются ожесточенные бои в Северодонецке, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Самая тяжелая военная ситуация в Украине — именно на Луганской области. Продолжаются ожесточенные бои в Северодонецке, орки пытаются захватить город полностью, но им это не удается, рашисты несут массовые потери», — написал Гайдай в Facebook.

Видео дня

Глава Луганской ОВА также отметил, что сегодня россияне пытались осуществить прорыв в районе Тошковки, даже преуспели, но после работы украинской артиллерии потерпели поражение.

Гайдай подчеркнул, что Лисичанск находится под контролем украинских властей, но город под постоянными вражескими обстрелами.

«"Тихая» эвакуация продолжается, гумгрузы завозятся ежедневно", — добавил он.

https://www.facebook.com/watch?v=1212908599522551
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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