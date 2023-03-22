Оккупанты пытались прорвать линию обороны. ВСУ уничтожили российский танк вместе с экипажем — видео
Уничтоженный российский танк (Фото:Скрин видео/ Сухопутные войска ВСУ/Telegram)
Украинские защитники не дали оккупантам прорвать оборонительную линию. Россияне потеряли танк вместе с экипажем.
Соответствующее сообщение опубликовали Сухопутные войска ВСУ в Telegram.
По информации военных, оккупанты хотели провести штурм позиций украинских защитников, но наткнулись на солдат 9-го батальона Винницкие скифы.
«Ребята не просто удержали позицию, но и уничтожили орковский танк вместе с экипажем», — говорится в сообщении.
За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 920 российских оккупантов . Всего с начала полномасштабного вторжения утраты РФ составили более 167 тысяч военных.
Также ВСУ ликвидировали пять танков, восемь боевых бронированных машин, три артиллерийских системы.