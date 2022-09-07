Появилось видео с украинскими военными в Вербовке под Балаклеей 7 сентября, 13:53 Официальных подтверждений об освобождении Вербовки пока не поступало (Фото:Скриншот видео TheDeadDistrict)

В среду, 7 сентября, в соцсетях появилось видео из освобожденного Силами обороны села Вербовка, которое находится вблизи подконтрольной РФ Балаклеи в Харьковской области.

На них видно одно из подразделений украинской армии, занявших позиции возле поврежденных частных домов.

На еще одном видео из Вербовки видны валяющиеся на улице тела уничтоженных ВСУ оккупантов.

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Есть также сведения, что украинские военные вошли в соседнюю Балаклею, освобождение которой несет серьезную угрозу для российской группировки в Изюме.

ВСУ продолжает свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о контрнаступлении стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий, в том числе Высокополья, которое является одним из ключевых населенных пунктов для реализации операции украинской армии.

Кроме того, украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

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