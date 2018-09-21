Украинские военные освободили хутор в Луганской области

В Луганской области украинские военные освободили хутор Вильный, который находился под контролем пророссийских боевиков, сообщает ТСН.

По данным издания, группа украинских разведчиков провела молниеносную и результативную операцию - почти трое суток сбора разведывательной информации и 30 минут боевых действий. Операция прошла без потерь среди украинских бойцов.

В результате, как отмечается в сюжете, передовая северо-восточнее Золотого стала еще ближе к государственной границе.

По предварительным подсчетам, на хуторе проживает около 80 человек. В свое время боевики использовали местных жителей в качестве живого щита.

Напомним, 2 июля стало известно, что рота глубинной разведки одного из подразделений из состава резерва Объединенных сил провела операцию по освобождению и взятию под контроль населенного пункта Золотое-4 Луганской области.