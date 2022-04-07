«Нас дважды водили на расстрел». Как живет Буча после освобождения от российских оккупантов — видео НВ 7 апреля, 12:38 Цей матеріал також доступний українською Жизнь Бучи после российской оккупации (Фото:Скрин видео НВ)

31 марта украинские военные освободили Бучу Киевской области от российских оккупантов. Журналист НВ посетил город, чтобы показать, во что превратился когда-то процветающий пригород столицы из-за действий армии рф.



Война России против Украины — главные события 7 апреля

Репортаж НВ с освобожденной Бучи https://www.youtube.com/embed/L0oqzy_LsD4

Разрушенные дома, обстрелянные детские площадки, заброшенная техника и братские могилы. В городе, который пережил зверства армии россии против гражданского населения, ежедневно находят новые тела убитых жителей. Живые же делятся страшными воспоминаниями о пережитом.

Видео дня

Владелец строительной компании, возводившей один из жилых комплексов в Буче, Андрей Страховский рассказал, что большинство жителей ЖК выехали из города, но там осталось 12 человек. В квартирах владельцев выбило окна. Также они были разграблены.

Здесь сейчас 600 семей было, квартир. И все квартиры скрыты. Много людей. 12 человек жило с начала до конца. Никто не уехал, все оставались здесь. Двух человек, я так понял, похоронили. Андрей Страховский, строитель

По словам строителя, горожане хотят возвращаться в Бучу и восстанавливать то, что разрушили российские оккупанты.

Житель этого же жилого комплекса Юрий Снегирев рассказал, что не имел связи с внешним миром. Оккупанты несколько раз водили мужчину на расстрел.

Я здесь с самого начала войны. Нас здесь в комплексе 12 человек. Нас дважды водили на расстрел. Юрий Снегирев, бучанин

60-летняя Наталья Гарбузова, проживающая в частном секторе города, вспоминает, как российские солдаты заходили в дом. Оккупанты застрелили ее друга, когда мужчина вышел днем на улицу.

Вышел посмотреть, наверное. А жена потом выходит и говорит, что Валеру, наверное, застрелили, его долго нет. А потом русский заглянул в подвал и сказал «кто там есть, я бросаю гранату», она [жена - ред.] говорит, чтобы не бросали и что она сейчас выйдет. <…> сказали, чтобы до утра она не выходила. И она, конечно, сидела до утра сама. Когда уже утром вышла, увидела его [мужа - ред.] на пороге мертвым. В голову застрелили и он пять суток так и пролежал на пороге. Наталья Гарбузова, бучанка

Пока в городе не восстановили электричество и водоснабжение, местные носят воду из колодца, а еду готовят на улице, разводя костры. Спасатели разминируют Бучу, убирают грязь, которую после себя оставили рашисты и ежедневно помогают людям выживать в разрушенном городе.



Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.