ВСУ опровергли фейк кремлевской пропаганды о якобы «уничтожении» двух HIMARS

6 июля, 15:55
В «подтверждение» своего фейка минобороны РФ обнародовало видео, на котором ничего не видно (Фото:Скриншот видео CalibreObscura/Twitter)

В «подтверждение» своего фейка минобороны РФ обнародовало видео, на котором ничего не видно (Фото:Скриншот видео CalibreObscura/Twitter)

В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ опровергли очередной фейк кремлевской пропаганды о якобы уничтожении двух РСЗО HIMARS, полученных ВСУ в качестве военной помощи от США.

В минобороны РФ ранее заявили, что якобы нанесли по ним удар в районе Бахмута Донецкой области, обнародовав в подтверждение своих слов видео.

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Россияне утверждали, что уничтожили не только американские РСЗО, но и склад с боеприпасами для них.

Видео дня

При этом на самом деле никаких HIMARS на опубликованном видео не видно.

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https://www.youtube.com/embed/ARjBcK8t_Yo

Более того, оно оказались такого низкого качества, что понять, что вообще на нем происходит, довольно сложно, и все, что можно сказать с уверенностью, это то, что никакого точного попадания, а тем более детонации склада с боеприпасами на нем не запечатлено.

https://twitter.com/CalibreObscura/status/1544621329378426880

«Подчеркиваем, что это сообщение не соответствует действительности и является ничем иным, как фейком», — прокомментировали украинские военные фантазии россиян.

https://www.facebook.com/AFUStratCom/posts/pfbid0rtH9XGcEZtyKiiGoFZ33gTa6JQyXC5LngHiNCDRB4NXvqA5X5Zmk1X1mPaKK2AF4l
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Фейк Российская пропаганда Война России против Украины РСЗО HIMARS

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