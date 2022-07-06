ВСУ опровергли фейк кремлевской пропаганды о якобы «уничтожении» двух HIMARS 6 июля, 15:55 В «подтверждение» своего фейка минобороны РФ обнародовало видео, на котором ничего не видно (Фото:Скриншот видео CalibreObscura/Twitter)

В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ опровергли очередной фейк кремлевской пропаганды о якобы уничтожении двух РСЗО HIMARS, полученных ВСУ в качестве военной помощи от США.

В минобороны РФ ранее заявили, что якобы нанесли по ним удар в районе Бахмута Донецкой области, обнародовав в подтверждение своих слов видео.

Россияне утверждали, что уничтожили не только американские РСЗО, но и склад с боеприпасами для них.

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При этом на самом деле никаких HIMARS на опубликованном видео не видно.

Более того, оно оказались такого низкого качества, что понять, что вообще на нем происходит, довольно сложно, и все, что можно сказать с уверенностью, это то, что никакого точного попадания, а тем более детонации склада с боеприпасами на нем не запечатлено.

«Подчеркиваем, что это сообщение не соответствует действительности и является ничем иным, как фейком», — прокомментировали украинские военные фантазии россиян.

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