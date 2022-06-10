Готовятся к штурму оккупантов. Украинские военные обороняют Северодонецк и укрепляют Лисичанск — Минобороны

10 июня, 12:06
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Подразделения Вооруженных сил Украины держат оборону Северодонецка (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Подразделения Вооруженных сил Украины держат оборону Северодонецка (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Подразделения Вооруженных сил Украины держат оборону Северодонецка, а также укрепляют Лисичанск в ожидании штурма российских оккупантов.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Александр Мотузяник.

«По состоянию на сегодняшний день там боевые действия не ведутся. Относительно „дороги жизни“ (трасса Лисичанск-Бахмут — ред.), она, к сожалению, простреливается и не является абсолютно безопасной, но я хочу подчеркнуть, что ВСУ находят все возможные пути, чтобы усилить наши подразделения», — отметил он.

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По словам представителя Минобороны, армия РФ не оставляет намерений форсировать реку Северский Донец, несмотря на то, что это опасная тактическая операция.

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Президент Владимир Зеленский сказал, что в битве за Северодонецк много в чем сейчас решается судьба Донбасса, бои за город — одни из самых тяжелых за всю войну.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганская область Северодонецк Лисичанск Война России против Украины

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