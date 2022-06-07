«Теорию уже прошли»: ВСУ приступили к практическим стрельбам из гаубиц PzH 2000

7 июня, 14:08
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PzH 2000 способны уничтожать сил противника на значительном расстоянии от линии фронта (Фото:Генштаб ВСУ)

PzH 2000 способны уничтожать сил противника на значительном расстоянии от линии фронта (Фото:Генштаб ВСУ)

Военнослужащие ВСУ, которые отправились в Германию для обучения работе с гаубицами PzH 2000, закончили изучение теоретической части и уже приступили к практическим занятиям.

Об этом рассказал генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Зорн.

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Подготовка украинских военных к использованию PzH 2000, которые будут поставлены Германией и Нидерландами в рамках военной помощи для защиты от РФ, началась в начале мая.

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Всего ВСУ должны получить 12 таких самоходных артиллерийских установок.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0Lc48fzmXiFsc4y8eLVRp8GAr4JKRdnxEjWpqJ9mv3L58jp7ns9RfvkiLV5Sa3eNRl

PzH 2000 — это 155-мм гаубицы на шасси танка Leopard 2 с дальностью поражения в 30 км, разработанные концерном Krauss-Maffei Wegmann и принятые на вооружение немецкой армии в 1998 году

https://www.youtube.com/embed/Y8eblNWaJlM

С ее помощью украинские войска смогут существенно увеличить свои возможности по уничтожению сил противника, находящихся на значительном расстоянии от линии соприкосновения.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Германия Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Вооружение Украинские военные САУ Гаубицы Война России против Украины

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