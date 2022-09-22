Украинские военные на побережье Черного моря обезвредили дрейфующую мину — видео

22 сентября, 15:38
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Мина в Черном море (Фото:Bulgarian Ministry of Defence/Handout via REUTERS)

Мина в Черном море (Фото:Bulgarian Ministry of Defence/Handout via REUTERS)

Украинские защитники обезвредили российскую мину, которую прибило к береговой полосе.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

В ВСУ отметили, что такая ситуация наиболее опасна, поскольку мина, находясь в полосе прибоя, в результате опрокидывания волнами и деформации контактных взрывателей может сдетонировать в любой момент. Предугадать это почти невозможно.

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Командир подразделения решил провести разминирование на берегу. Военные обстреляли мину из стрелкового оружия. Хоть она и была повреждена, но не взорвалась. Потому защитники вытащили ее на берег с учетом силы волн и скорости передвижения.

После обследования было обнаружено, что мину опасно транспортировать, поэтому ее ликвидировали подрывом на месте.

https://www.facebook.com/watch/?v=1231879087656951
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Черное море Разминирование мина Генштаб ВСУ

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