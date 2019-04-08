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Украинские военные на Донбассе уничтожили четырех оккупантов

Сегодня, 07:17
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Украинские военные на Донбассе уничтожили четырех оккупантов - фото

Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

Иллюстративное фото

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы 10 раз обстреляли украинских позиции подразделений, четыре раза применив запрещенное оружие.

Как сообщает пресс-центр ООС, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь возле Водяного. Вблизи Гнутово украинские позиции попали под огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия террористы обстреляли украинских военных неподалеку Широкино. В районе Новотроицкого украинские позиции были обстреляны из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север из минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов, вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов боевики вели огонь вблизи Попасной. В районе Катериновки террористы применили минометы калибров 120 и 82 мм. Неподалеку Новозвановки украинские позиции попали под огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе добавили, что в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

По данным разведки, за минувшие сутки четверо оккупантов были уничтожены, 14 - ранены. Также украинские военные уничтожили один вражеский бронетранспортер.

С начала текущих суток боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток. Вблизи Авдеевки террористы применили гранатометы различных систем, а в районе Каменки вели огонь из станковых противотанковых гранатометов различных систем.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Теги:   Операция Объединенных сил на Донбассе Донбасс ООС

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