«Вопрос в цене». Украинские военные могут отбить Северодонецк — Гайдай

24 июня, 11:21
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По словам Гайдая, украинские военные могут отбить Северодонецк (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

По словам Гайдая, украинские военные могут отбить Северодонецк (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что Вооруженные силы Украины могут отбить Северодонецк за неделю, «но, какой ценой и, каким будет КПД».

В эфире телемарафона Гайдай сообщил, что украинские военные прилагают титанические усилия, чтобы территория Луганской области была полностью деоккупирована.

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По его словам, где-то украинские военные имеют успехи на поле боя, а на некоторых направлениях приходится сдерживать врага и отходить на новые позиции. При этом ВСУ наносят оккупантам колоссальные потери.

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Гайдай подчеркнул, что военное руководство делает все правильно и не стоит опускать руки.

Утром 24 июня стало известно, что украинские подразделения организованно покинули часть промзоны Северодонецка.

Журналист Юрий Бутусов отметил, что «отходить горько, но это решение давно уже назрело».

https://www.youtube.com/embed/i08GZMMiWcU
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганская область Северодонецк Сергей Гайдай Война России против Украины

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