«Вопрос в цене». Украинские военные могут отбить Северодонецк — Гайдай
По словам Гайдая, украинские военные могут отбить Северодонецк (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что Вооруженные силы Украины могут отбить Северодонецк за неделю, «но, какой ценой и, каким будет КПД».
В эфире телемарафона Гайдай сообщил, что украинские военные прилагают титанические усилия, чтобы территория Луганской области была полностью деоккупирована.
По его словам, где-то украинские военные имеют успехи на поле боя, а на некоторых направлениях приходится сдерживать врага и отходить на новые позиции. При этом ВСУ наносят оккупантам колоссальные потери.
Гайдай подчеркнул, что военное руководство делает все правильно и не стоит опускать руки.
Утром 24 июня стало известно, что украинские подразделения организованно покинули часть промзоны Северодонецка.
Журналист Юрий Бутусов отметил, что «отходить горько, но это решение давно уже назрело».
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