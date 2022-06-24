«Вопрос в цене». Украинские военные могут отбить Северодонецк — Гайдай 24 июня, 11:21 Цей матеріал також доступний українською По словам Гайдая, украинские военные могут отбить Северодонецк (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что Вооруженные силы Украины могут отбить Северодонецк за неделю, «но, какой ценой и, каким будет КПД».

В эфире телемарафона Гайдай сообщил, что украинские военные прилагают титанические усилия, чтобы территория Луганской области была полностью деоккупирована.

По его словам, где-то украинские военные имеют успехи на поле боя, а на некоторых направлениях приходится сдерживать врага и отходить на новые позиции. При этом ВСУ наносят оккупантам колоссальные потери.

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Гайдай подчеркнул, что военное руководство делает все правильно и не стоит опускать руки.

Утром 24 июня стало известно, что украинские подразделения организованно покинули часть промзоны Северодонецка.

Журналист Юрий Бутусов отметил, что «отходить горько, но это решение давно уже назрело».

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