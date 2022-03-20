Украинские военные ликвидировали командира боевиков так называемой «ДНР» 20 марта, 22:20 Цей матеріал також доступний українською Сергей Машкин с позывным Людоед (Фото:Оперативно-тактическая группировка Восток via Facebook)

ВСУ уничтожили командира разведывательной роты 11 мотострелкового полка 1 армейского корпуса так называемой «ДНР» капитана Сергея Машкина с позывным Людоед.

Об этом сообщила в Facebook Оперативно-тактическая группировка Восток.

Отмечено, что жителям оккупированных территорий пропаганда боевиков рассказывала, что Машкин якобы «собственноручно точечным огнем уничтожил целую батарею самоходных артиллерийских установок ВСУ».

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«Их послушать, так отряд Мстителей из киновселенной Марвел по сравнению с ними это какая-то группа Ягодка в детском саду. Впрочем, говорить можно многое, но факт остается фактом. Вместо людей он жрет чернозем», — подчеркнули военные.

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