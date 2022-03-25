Украинские военные уничтожили чеченцев из Росгвардии и захватили трофейное оружие и технику

25 марта, 14:23
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Украинским бойцам досталось трофейное оружие и техника (Фото:128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада)

Украинским бойцам досталось трофейное оружие и техника (Фото:128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада)

Украинские военнослужащие в ходе боевых столкновений уничтожили трех чеченских бойцов из крупнейшего военного соединения Росгвардии и захватили трофейное оружие и технику.

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Об этом сообщает 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада.

Судя по документам, закарпатской бригаде пытались противостоять гвардейцы 46-й отдельной бригады оперативного назначения — крупнейшего соединения Росгвардии, которое базируется в Чечне. Это соединение было создано еще в 2000 году для борьбы с силами чеченского сопротивления, воевавшим с Кремлем, поэтому имеет долгий опыт боевых действий.

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В результате боя уничтожены трое росгвардейцев. У уничтоженных врагов изъяли личные жетоны и документы.

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Штурмовики 128 бригады взяли также трофеи — невредимый БТР-80 и оружие — пулеметы Калашникова, автомат Калашникова, снайперскую винтовку Драгунова (СИД) с боеприпасами.

https://www.facebook.com/1491000804527968/posts/2839228009705234/
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Чеченцы Росгвардия Война России против Украины

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