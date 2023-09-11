«Дорога смерти». Как украинские бойцы ищут в освобожденном Благодатном тела россиян, чтобы обменять их на побратимов — фото 11 сентября, 14:47 Украинские военные с телом ликвидированного российского солдата в Благодатном Донецкой области, 8 сентября 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинские военные ищут тела ликвидированных российских военных в освобожденных населенных пунктах, чтобы обменять их на живых пленных или тела побратимов. Об этом сообщает Reuters.

Агентство рассказало о трех бойцах, которые занимаются поисками в освобожденном в июне селе Благодатное Донецкой области. Они надевают маски и прочесывают местность, которую назвали «дорогой смерти».

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«Мы идем на поиски. Будем искать глазами и с помощью запаха», — говорит морской пехотинец Владимир.

На пути бойцов — поврежденные дома и автомобили. С помощью веревки, они проверяли: заминировано тело оккупанта или нет. За 8 сентября военные нашли девять тел россиян. Все загрузили в грузовик и отвезли на судебно-медицинскую экспертизу.

«Мы собираем их тела. Проводим обмены на наших пленных, которые живы. И на тела наших парней. Чтобы мать могла поехать на кладбище», — рассказал один из бойцов.

Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Украина и Россия периодически проводят обмены пленными. Также Украина возвращает тела своих погибших защитников. Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что сейчас есть «технические трудности» с обменом пленных в формате «всех на всех», но уверен: Киеву «удастся это преодолеть».