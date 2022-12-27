ВСУ уже достают врага и на левом берегу Днепра — Гуменюк

27 декабря, 12:02
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В Силах обороны рассказали, что удары ВСУ очень эффективны (Фото:Генштаб ВСУ)

В Силах обороны рассказали, что удары ВСУ очень эффективны (Фото:Генштаб ВСУ)

Украинские военные уже достают войска РФ и на левом берегу Днепра.

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Об этом заявила начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, на данное время, чтобы обезопасить себя от ударов ВСУ, противнику приходится активно маневрировать.

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«Враг маневрирует. Они опасаются нашего ответа. Они его чувствуют, он — достаточно существенный. Пока мы еще не можем отчитываться о результатах, но они очень „вкусны“, и вы их услышите очень скоро. Этой ночью была отработка, и это уже не „комары“ — это уже существенные „пчелы“», — рассказала Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

В то же время она отметила, что ВС РФ продолжают обстреливать деоккупированные территории на правом берегу, терроризируя мирное население.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Наталья Гуменюк Война России против Украины

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