В Воздушных силах рассказали, как скоро украинские военные овладеют ЗРК Patriot

5 января, 09:37
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Когда Patriot прибудут в Украину, специалисты уже будут готовы (Фото:NATO North Atlantic Treaty Organization/flickr.com)

Когда Patriot прибудут в Украину, специалисты уже будут готовы (Фото:NATO North Atlantic Treaty Organization/flickr.com)

Украинские военные способны освоить американские зенитно-ракетные комплексы Patriot в кратчайшие сроки.

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Об этом в четверг, 5 января, сообщил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат.

«Обучение наших специалистов проходит в максимально сжатые сроки. Если технически возможно будет их (системы Patriot) привезти в Украину и поставить на боевое дежурство, ввести в состав Воздушных сил, то специалисты к тому времени, разумеется, будут уже тоже подготовлены. Это показывает практика тех же Iris-T и NASAMS, когда специалистам понадобилось несколько недель для подготовки. Возможно, обучение на Patriot займет чуть больше времени», — рассказал он в эфире общенационального телемарафона.

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Игнат также выразил надежду, что процесс обновления украинской системы противовоздушной обороны на этом не закончится.

По его словам, следующим шагом на пути Украины к победе могут стать поставки многоцелевых самолетов типа F-16.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Вооружение ПВО ЗРК Patriot Воздушные силы Война России против Украины

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