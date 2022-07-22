«Ювелирно отработали». Разведка показала, как ВСУ уничтожают палаточный городок и технику оккупантов возле Запорожской АЭС

22 июля, 18:35
ВСУ атаковали дроном-камикадзе палаточный городок и технику оккупантов (Фото:Скриншот из видео ГУР Минобороны/Youtube)

ВСУ атаковали дроном-камикадзе палаточный городок и технику оккупантов (Фото:Скриншот из видео ГУР Минобороны/Youtube)

Украинские военные нанесли удар по палаточному городку и технике россиян возле Запорожской АЭС. ГУР Минобороны опубликовало видео работы военных на Youtube.

«Украинские военные ювелирно отработали по позициям российских оккупантов возле Запорожской АЭС», — говорится в подписи к видео.

Отмечается, что ВСУ атаковали дроном-камикадзе палаточный городок и технику оккупантов, в частности авто с зенитными установками и БМ-21 Град.

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По данным разведки, в результате атаки было ликвидировано 3 оккупанта и 12 получили травмы, а палаточный городок уничтожен пожаром, который долго не могли потушить.

https://www.youtube.com/embed/F9QmY0RKx8M

20 июля оккупационные власти города Энергодар Запорожской области заявили об атаке на Запорожскую атомную электростанцию дронами-камикадзе.

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С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами.

Постройки ЗАЭС повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а сотрудники станции оказались в плену.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российский режим пытается получить полный контроль над станцией, привлекая своих специалистов.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Запорожская область АЭС

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