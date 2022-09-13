Оккупанты за два часа потеряли в Украине два военных самолета 13 сентября, 18:02 Защитники Украины сбили российские Су-24 и Су-25 (фото от 13 августа) (Фото:Группировка Объединенных сил via Facebook)

Воздушные Силы ВСУ в течение двух часов во вторник, 13 сентября, сбили два российских военных самолета — Су-24 и Су-25.

Как сообщает пресс-служба командования Воздушных Сил в Facebook, с 14:00 по 16:00 защитники Украины сбили один вражеский беспилотник и два самолета.

В Херсонской области бойцы 160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования Юг уничтожили бомбардировщик Су-24 оккупантов.

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В Донецкой области зенитчики Шепетовского 11-го зенитного ракетного полка воздушного командования Запад сбили российский штурмовик Су-25.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-террорист РФ потеряла уже 244 самолета, 213 вертолетов, 904 беспилотника и 233 крылатых ракеты.

В конце августа спикер командования ВС ВСУ Юрий Игнат рассказывал, что российская военная авиация уже больше трех месяцев не залетает в зону поражения систем ПВО Украины.

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