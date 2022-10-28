Украинские военнослужащие ликвидировали заместителя начштаба Вагнера

28 октября, 22:32
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Уничтоженная российская военная техника в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Уничтоженная российская военная техника в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Бойцы украинского спецподразделения Хорт ликвидировали во время боевой задачи заместителя начальника штаба наемников ЧВК Вагнера.

Об этом сообщило спецподразделение Хорт в Facebook.

Бойцы спецподразделения уточнили, что в ближнем бою они столкнулись с группой боевиков ЧВК Вагнер. Боевой контакт «отправил в ад» всю вражескую группу. Среди «двухсотых» вагнеровцев украинские военные идентифицировали заместителя начальника штаба наемников.

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Кроме того, бойцы ВСУ взяли в трофей оружие этого оккупанта — АК-12. Это автомат, находящийся на вооружении вражеской армии с 2018 года.

https://www.facebook.com/100082165205099/posts/148036617945178

26 октября в украинской разведке сообщили, что наемники ЧВК Вагнера из так называемого «элитного подразделения» РФ превратились в пушечное мясо и инструмент фашистского режима российского диктатора Владимира Путина.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Частная военная компания Вагнера Контрнаступление Война России против Украины

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