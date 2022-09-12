Украинские военнослужащие деоккупировали Богородичное Донецкой области

12 сентября, 22:26
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Село Богородичное (Фото:Скриншот видео Донецкая ОВА / Telegram)

Село Богородичное (Фото:Скриншот видео Донецкая ОВА / Telegram)

В понедельник, 12 сентября, украинские военнослужащие освободили село Богородичное Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОВА.

Судя по опубликованному видео, из-за продолжительных обстрелов населенного пункта в Славянском районе российскими войсками в селе почти не осталось целых строений. Существенно повреждены, или разрушены административные и промышленные здания, также сильно пострадали жилые дома и церкви.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=CwllnBGI7s4

12 сентября глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что несмотря на все усилия российских военных, Украина по-прежнему контролирует 45% Донецкой области.

https://www.youtube.com/watch?v=eX1OBShDdyY
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донецкая область Российская агрессия Война России против Украины

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