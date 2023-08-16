Бывшие украинские военнопленные рассказали о пытках в СИЗО Таганрога — BBC 16 августа, 17:03 Следственный изолятор № 2 в Таганроге (Фото:via Google Maps)

Побывавшие в плену украинские военные рассказали журналистам о жестоких пытках в следственном изоляторе в Таганроге, на юге России.

Журналист русской службы Би-би-си Хьюго Бачега побеседовал с более чем десятком бывших военнопленных. По их словам, мужчин и женщин в СИЗО Таганрога неоднократно избивали, в том числе по почкам и грудной клетке, а также пытали электрическим током во время ежедневных проверок и допросов. Особое внимание охранников привлекали татуировки с украинской символикой, например сине-желтым флагом.

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В Таганроге пленных почти не кормили, а раненые не получали необходимую медицинскую помощь, из-за чего некоторые из них скончались в тюрьме.

Украинцы также рассказали, что российские охранники постоянно угрожают и запугивают. Некоторые заключенные дали ложные признания, которые впоследствии использовали против них российский суд.