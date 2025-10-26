НА ПАМЯТЬ: На отметке 5.895 м — верхушке горного массива Килиманджаро — группа украинских воинов провела 25 минут, часть из которых пришлась на фотографирование (Фото: БФ «Второе дыхание»)

Как пятеро украинских ветеранов с обезболивающим, песнями, головокружением и эйфорией от победы ставили мировой рекорд для людей с ампутациями — поднимались на вершину Африки, гору Килиманджаро.

С конца января и до начала февраля 2025 года пять украинских военных — четверо мужчин, потерявших нижние конечности, и девушка с серьезными боевыми травмами — сделали то, что раньше казалось невозможным: бойцы спецподразделения Омега Александр Рагнар Михов и Михаил Гризли Матвеев, пограничник Владислав Шатя Шатило, представитель Третьей штурмовой Роман Добряк Колесник и военная подразделения Surma Team Ольга Высота Егорова поднялись на Килиманджаро, самую высокую точку Африки. И посмотрели на мир с высоты 5.895 м над уровнем моря.

Восхождение, проведенное в рамках проекта Второе дыхание, стало не просто личным триумфом для каждого участника, но и новым мировым рекордом: ранее на величественную африканскую гору поднимались одной группой только трое ветеранов с ампутациями.