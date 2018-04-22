Украинские ученые определились с целями на текущий год – член НАН

Научный комитет определил приоритетные направления работы на 2018 год. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на иностранного члена Национальной академии наук Украины Юрия Гамоту.

Главной целью является создание Национального фонда исследований (НФИ), отмечает ученый. Сейчас разработано Положение о НФИ и проект изменений в Закон о научной и научно-технической деятельности, которые необходимы для начала деятельности организации.

Вторым важным направлением он считает реформу системы финансирования науки. В-третьих, НК ставит целью повышение требований к результатам научной работы, в частности к научным публикациям и научным журналам, изданным в Украине.

"Члены Научного комитета поднимают вопрос академической добросовестности, разоблачают псевдоученых и мошенников в науке. Думаю, что задачи на этот год определены правильно. И теперь надо подумать, как их реализовать", – сообщил ученый.

Научный комитет является рабочим коллегиальным органом Национального совета Украины по вопросам развития науки и технологий, представляет интересы научной общественности.

Национальный совет Украины по вопросам развития науки и технологий был создан 5 апреля 2017 года при Кабинете Министров Украины с целью обеспечения эффективного взаимодействия представителей научной общественности, органов исполнительной власти и реального сектора экономики в формировании и реализации единой государственной политики в сфере научной и научно-технической деятельности.