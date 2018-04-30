Украинские туристы на несколько суток застряли в египетском Шарм-эль-Шейхе. Со скандалом разбирался Порошенко

Среди украинских туристов, которые не смогли вовремя вылететь домой, были дети

27 апреля более 200 украинских туристов не смогли вылететь из аэропорта Шарм-эль-Шейха в Украину. Некоторым из них удалось это сделать лишь несколько суток спустя - 30 апреля.

НВ рассказывает о скандале с многократными задержками рейсов, разобраться с которым поручил двум ведомствам президент Украины Петр Порошенко.

"Рейс переносили около 10 раз"

27 апреля после 22:00 пользовательница Facebook Anna Salo сообщила о том, что около 200 украинцев, 45 из которых - дети, уже больше суток не могут вылететь из Египта. В подтверждение своих слов она опубликовала несколько фото и видео из аэропорта.

Еще одна пользовательница Facebook Sofija Vasylchenko написала, что рейс Шарм-эль-Шейх - Львов переносили уже "около 10 раз", и когда именно будет самолет, неизвестно.

Кроме того, туристка Кристина Бобух написала в комментариях к одному из постов, что никто ничего не объясняет, вылеты переносятся, а в гостинице требуют освободить номера.

Утром 28 апреля начальник управления департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич рассказал в эфире телеканала 112 Украина, что "в послеобеденное время" ожидается прибытие самолета в Шарм-эль-Шейх, и есть надежда, что уже сегодня украинские туристы вылетят домой.

Кирилич добавил, что украинцы, которые не смогли вылететь накануне, находятся в отеле. По его словам, часть из них оставалась в аэропорту, но, согласно требованиям администрации аэропорта, находиться на его территории можно не более чем два часа. Кирилич отметил, что дополнительное пребывание украинцев в отеле оплатил туроператор.

Задержку вылета начальник управления департамента консульской службы объяснил тем, что у Львовского аэропорта "не было возможности принять заказанный туркомпанией самолет".

Сообщалось также, что застрявшие в аэропорту люди брали путевки у туристической компании Join up. При этом ни на странице Join up в Facebook ни на ее сайте по состоянию на 15:30 30 апреля никакой информации о задержке вылета из Шарм-эль-Шейха не было.

Еще несколько задержек вылета

Сначала в посольстве Украины в Египте сообщили, что в 17:00 28 апреля за туристами должен прибыть самолет, вылет которого запланирован на 18:00.

Однако позже сообщение было отредактировано, а время вылета изменено. Согласно отредактированному сообщению, туристов должны были забрать два рейса - в 21:00 и в 2:30 в ночь с 28 на 29 апреля.

В 21:18 28 апреля Кирилич сообщил, что первый самолет вылетел во Львов. "Следующие рейсы - в Киев", - добавил дипломат.

Літак за напрямом Шарм-ель-Шейх - Львів - у повітрі. Наступні рейси - до Києва. pic.twitter.com/AuMsxpOCE2 — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 28 апреля 2018 г.

В 23:14 Кирилич сообщил о вылете второго рейса с украинскими туристами - в Киев и добавил, что следующий рейс должен вылететь в 24:00.

Частина українців вилетіла з Шарм-ель-Шейха до Києва. Наступна - о 24:00. pic.twitter.com/RiR2dpn7w7 — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 28 апреля 2018 г.

29 апреля Кирилич заявил, что группа украинцев все еще находится в Шарм-эль-Шейхе и туристическая компания обещает вывезти их во второй половине дня.

Туристична компанія повідомляє про готовність вивезти групу українців, що продовжують перебувати в Шарм-ель-Шейху, 29.04. у другій половині дня. pic.twitter.com/9kK8HAEIqO — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 29 апреля 2018 г.

Однако еще через несколько часов он написал, что ситуация "усложняется" из-за "отсутствия самолетов" и вылет перенесли на 30 апреля.

30 апреля Кирилич заявил, что самолет с украинцами наконец вылетел из Шарм-эль-Шейха. А через несколько часов добавил, что всего четырьмя рейсами из этого города в Украину вылетели 705 украинцев.

Українці, що затрималися в Шарм-ель-Шейху, повертаються на Батьківщину. Ситуація на контролі @MFA_Ukraine pic.twitter.com/9YW0zg7zms — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 30 апреля 2018 г.

Чотирма рейсами з Шарм-ель-Шейху до України вилетіли 705 українців. Уточнюємо, чи немає тих, хто не зареєструвався й очікує повернення до України. Ситуація на контролі @MFA_Ukraine — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 30 апреля 2018 г.

Проблемы с вылетом не только из Египта, но и в Египет

Пока одна группа украинских туристов пыталась вылететь из египетского Шарм-эль-Шейха в Украину, еще одна застряла в украинском Борисполе в ожидании вылета в Шарм-эль-Шейх.

Вечером 28 апреля 5 канал со ссылкой на одного из туристов Юрия Мельника сообщил, что рейс в Египет отложили трижды, причем организацией отдыха тоже занимается компания Join up.

"Должны были в три часа ночи улетать в Египет. Отменили, перенесли на 13:30. С 13:30 перенесли на 18:00. Приехали на 18:00, сказали, что рейс полностью отменили. Это компания Join Up. То есть, здесь сейчас полиция, составляют процессуальные документы по ч.3 ст. 190, то есть мошенничество в особо крупных размерах", - рассказал Мельник.

29 апреля 5 канал сообщил, что застрявших в Борисполе туристов разместили в отеле, но туроператор не сообщает, когда они смогут вылететь.

Join up не стала комментировать ситуацию телеканалу. В аэропорту Борисполь заявили, что не отвечают за задержку вылета, так как перевозчик заключает договор непосредственно с туроператором.

Отмечалось, что застрявших в Борисполе туристов более 300.

Вмешательство Порошенко

В ночь на 30 апреля пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил на своей странице в Facebook, что в ситуацию с задержками рейсов из Шарм-эль-Шейха в Украину вмешался президент Петр Порошенко.

По словам Цеголко, 29 апреля президент поручил Министерству иностранных дел Украины и лично главе внешнеполитического ведомства Павлу Климкину, который находится в Египте, проконтролировать защиту прав украинских граждан, оставшихся в этой стране из-за задержки рейса. В частности, дипломаты должны были поспособствовать бесплатному размещению граждан Украины в отелях.

Кроме того, Порошенко поручил министерству транспорта сделать все необходимое, чтобы украинцы смогли вернуться как можно скорее.

Об этом поручении президента упомянул на своей странице в Twitter и Павел Климкин.

На доручення Президента цілодобово працюємо, щоб допомогти нашим громадянам вилетіти з відпочинку в Єгипті. Сприяємо розміщенню та поновленню графіку авіарейсів. Вважаю, що наші туроператори мають на майбутнє зробити висновки з ситуації, що склалася. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 29 апреля 2018 г.

"По поручению Президента круглосуточно работаем, чтобы помочь нашим гражданам вылететь c отдыха в Египте. Способствуем размещению и обновлению графику авиарейсов. Считаю, что наши туроператоры должны на будущее сделать выводы из сложившейся ситуации", - заявил глава МИД Украины.