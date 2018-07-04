Украинские туристы, которые "застряли" в Тунисе, смогут вернуться домой через три дня - OASIS

48 украинских туристов, которые должны были вылететь из Туниса в Украине в среду, 4 июля, задержатся на три дня. Пребывание в отеле и вылет им будет обеспечено.

Об этом сообщает OASIS Travel Ukraine в Facebook.

"OASIS Travel Ukraine урегулировал ситуацию с отдыхающими украинскими гостями из Львова и Киева в Тунисе, отдых которых был запланирован до 4 июля 2018 года. Туроператор покрыл пребывание 38 львовских и 10 киевских туристов в отелях Туниса на 3 дня и обеспечит вылет на Киев в субботу 7 июля 2018 года", - говорится в сообщении.

Гостям из Львова будет предоставлен бесплатный трансфер Киев-Львов. В компании также принесли извинения за то, что произошло.

Напомним, 29 июня стало известно, что 300 украинских туристов вторые сутки не могут вылететь в Харьков из аэропорта Монастир в Тунисе. Пассажиры сообщили СМИ, что авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel в лице принимающей компании Insight Holidays не выполняют своих обязательств по возврату граждан Украины домой. В консульстве Украины в Тунисе сообщили, что причина задержки рейса - отсутствие топлива для заправки самолета.

30 июня часть украинских туристов вернулась в Киев.