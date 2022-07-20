Украинские спецназовцы захватили в плен под Белогоровкой российского разведчика ГРУ

20 июля, 23:28
Российский разведчик Евдошенко (Фото:Скриншот видео Kraken / Telegram)

Российский разведчик Евдошенко (Фото:Скриншот видео Kraken / Telegram)

В ходе операции в Белогоровке бойцами спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Kraken был захвачен в плен разведчик ГРУ РФ.

Об этом сообщает спецподразделение Kraken.

Во время допроса пленный с фамилией Евдошенко изложил «легенду», что он якобы служит в инженерно-технических войсках. Однако фотографии и другие данные в его телефоне разоблачили его как кадрового сотрудника ГРУ.

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Евдошенко — старший лейтенант СпН ГРУ, окончил Рязанское ВК училище ВДВ, кафедра применения спецназа.

Первый раз оккупант находился в Украине с 24 февраля по 30 марта в Сумской области, после чего был выведен на территорию РФ. 18 апреля снова зашел на территорию Украины и воевал в разных населенных пунктах Луганской области.

В плен Евдошенко был взят в Белогоровке, которое освободило спецподразделение Kraken. Наблюдательные посты оккупантов были уничтожены с помощью холодного оружия, без выстрелов. Теперь оккупант надеется на обмен. Ему разрешили позвонить матери.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Плен ГРУ Украинская разведка Разведчик Война России против Украины

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