Украинские спецназовцы захватили в плен под Белогоровкой российского разведчика ГРУ
Российский разведчик Евдошенко (Фото:Скриншот видео Kraken / Telegram)
В ходе операции в Белогоровке бойцами спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Kraken был захвачен в плен разведчик ГРУ РФ.
Об этом сообщает спецподразделение Kraken.
Во время допроса пленный с фамилией Евдошенко изложил «легенду», что он якобы служит в инженерно-технических войсках. Однако фотографии и другие данные в его телефоне разоблачили его как кадрового сотрудника ГРУ.
Евдошенко — старший лейтенант СпН ГРУ, окончил Рязанское ВК училище ВДВ, кафедра применения спецназа.
Первый раз оккупант находился в Украине с 24 февраля по 30 марта в Сумской области, после чего был выведен на территорию РФ. 18 апреля снова зашел на территорию Украины и воевал в разных населенных пунктах Луганской области.
В плен Евдошенко был взят в Белогоровке, которое освободило спецподразделение Kraken. Наблюдательные посты оккупантов были уничтожены с помощью холодного оружия, без выстрелов. Теперь оккупант надеется на обмен. Ему разрешили позвонить матери.
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