Украинские спасатели будут помогать ликвидировать последствия наводнений в Словении — МВД
Украинские спасатели (Фото:Ігор Клименко | МВС /Telegram)
Украина отправила своих спасателей в Словению, для помощи в ликвидации последствий масштабных наводнений.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в пятницу, 11 августа.
По его словам, в составе группы, которая отправится в Словению, более полусотни специалистов ГСЧС и около 20 единиц специализированной техники.
«Наши спасатели имеют необходимый, а иногда даже беспрецедентный опыт, который поможет быстрее стабилизировать ситуацию», — заявил Клименко.
В результате наводнений в Словении погибли по меньшей мере шесть человек. В стране масштабные разрушения, ущерб оценивается в около 500 миллионов евро.