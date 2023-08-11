Украинские спасатели будут помогать ликвидировать последствия наводнений в Словении — МВД 11 августа, 21:26 Украинские спасатели (Фото:Ігор Клименко | МВС /Telegram)

Украина отправила своих спасателей в Словению, для помощи в ликвидации последствий масштабных наводнений.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в пятницу, 11 августа.

По его словам, в составе группы, которая отправится в Словению, более полусотни специалистов ГСЧС и около 20 единиц специализированной техники.

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«Наши спасатели имеют необходимый, а иногда даже беспрецедентный опыт, который поможет быстрее стабилизировать ситуацию», — заявил Клименко.

В результате наводнений в Словении погибли по меньшей мере шесть человек. В стране масштабные разрушения, ущерб оценивается в около 500 миллионов евро.