Российские мозги. Социологи — о том, как на самом деле россияне относятся к войне в Украине — анализ НВ 11 марта, 10:54 Цей матеріал також доступний українською По мнению Евгении Близнюк, пассивное большинство в России под давлением санкций начало еще больше поддерживать решения руководства РФ. На фото — арт-объект напротив гостиницы «Украина» в Москве (Фото:Twitter)

НВ попросил украинских специалистов проанализировать свежие исследования российских социологических компаний, которые называют себя независимыми, об отношении россиян к войне в Украине и собственных экономических перспективах.

На вопрос о том, разделяют ли россияне планы своей власти и как ведут себя в условиях ужесточения международных санкций, ответил Фонд российского оппозиционера Алексея Навального. Фонд проводил интернет-опрос в Москве с 25 февраля по 3 марта и определил, что даже за столь короткий промежуток времени мнения россиян о войне существенно изменились. Если 25 февраля Россию агрессором считали только 29% опрошенных, то в начале марта уже 53%.

Впрочем, количество тех, кто считает Россию освободительницей, почти не изменилось: было 31%, а стало 28%.

Также опрос показывает, что москвичи склонны винить в войне Запад. В начале исследования так считали 39%, в конце — 34%. И если поначалу 40% россиян называли экономические последствия от военных действий и санкций катастрофическими, то в начале марта таких было уже 60%.

Подавляющее большинство опрошенных полагают, что военные действия должны прекратиться немедленно, а Украина и Россия должны сесть за стол переговоров: в конце февраля таких было 68%, а в начале марта еще больше — 79%.

На всех этапах опроса Фонда Навального приняли участие 700 интернет-пользователей. Впрочем, сами авторы считают свое исследование с социологической точки зрения не идеальным, но единственно возможным, что они в данных условиях могут сделать, ведь Фонд имеет в России статус иностранного агента.

НВ попросил украинских социологов прокомментировать результаты интернет-опроса Фонда Навального, а также других доступных на сегодняшний день свежих социологических данных о реакции российского общества на войну.

Евгения Близнюк / Фото: Александр Медведев / НВ

Евгения Близнюк, социолог, основатель и директор компании Gradus Research и Corestone Group

Мы проанализировали три имеющихся исследования по общественному мнению россиян по поводу военной агрессии в Украине (Фонда Навального, Исследовательской группы Russian Field и проекта Афина).

Они говорят, прежде всего, о поляризации позиций населения России. Первый полюс — пассивное большинство, являющееся потребителями телевизионного контента. Под давлением ситуации, в частности международных санкций, эта группа начала сплачиваться и еще больше поддерживать решения руководства РФ. Исследование Russian Field свидетельствует, что чем старше человек, тем положительнее он оценивает внешнюю политику Российской Федерации и тем более активным потребителем телевизионных обращений Путина к стране он является. На настроения этой части населения не влияет наличие объективной информации, которая постепенно становится доступной.

Еще более сильная уверенность в своей правоте вплоть до фантастических утверждений — естественный феномен, описанный в социальной психологии, реакция на обвинения и попытки оппонентов убедить в своей правоте. Ее мы и наблюдаем. По состоянию на сегодняшний день большая часть российского общества все еще находится в состоянии отрицания, им психологически комфортнее приобщиться к транслируемой с телевизора позиции своего вождя, чем признать свою неправоту. Пока ощущение любой вины этой группой невозможно и неприемлемо для нее.

Второй полюс — активное меньшинство, являющееся потребителями интернета, в частности англоязычного. Она богаче и лично существенно теряет от санкций и от психологического состояния стыда перед мировым сообществом, и демонстрирует сплоченность вокруг идеи ошибочности войны. Именно эта группа проявляет себя в опросе Центра Навального: «700 интернет-пользователей из Москвы». Полярность позиций этих двух групп приводит к назреванию определенного внутреннего конфликта в России.

Первая группа — условных «ястребов войны» — многочисленнее и усиливается коммуникационными технологиями российского государства. Она будет служить социальной опорой руководству страны в дальнейшей эскалации вооруженной агрессии.

Вторая группа, условные либералы и «голуби мира», несмотря на ее ощутимое меньшинство, уже определенная сила, ведь эти «критические россияне» являются видимыми трендсеттерами среди населения крупных городов и фактором раздражения для основной массы россиян. Их присутствие даже в незначительных процентах важно. По мере того, как влияние санкций будет отражаться на жизни более широких масс, они смогут мигрировать в своем мнении к этому недовольному либеральному полюсу.

Впрочем, в краткосрочной перспективе санкции приведут к консолидации, ведь в общественном российском сознании происходящий конфликт — это конфликт между РФ и коллективным Западом. А значит, широкие слои будут держать удар врага и будут группироваться вокруг Путина.

Мария Золкина / Фото: НВ

Мария Золкина, политический аналитик Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива.

К опросу Фонда Навального довольно много вопросов. Более интересной выглядит социология Левада-центра особенно данные, полученные в начале войны.

Мы видим, что политику Путина поддерживают около 71% опрошенных россиян. Наглядно видно, что с началом войны и с первыми ее последствиями в виде санкций не произошло заметного роста негативного отношения граждан РФ к российской власти. Напротив, мы можем прогнозировать еще большую консолидацию в поддержке Путина и в поддержке его агрессивной политики. Я также не ожидаю, что в ближайшее время россияне будут чувствовать собственную ответственность за развязывание войны или перекладывать ответственность на своего президента.

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Чем очевиднее будут последствия войны, чем очевиднее будет вовлеченность России в войну, тем больше россияне будут сплачиваться вокруг агрессивных месседжей, таких как: «Другого выбора не было», «Россия действовала превентивно, потому что иначе бои происходили бы на ее собственной территории». В тяжелых санкциях будет обвинен коллективный Запад, а украинцев граждане РФ будут ненавидеть еще больше, когда массово пойдут известия о смерти военных на фронте.

Я не разделяю оптимизма части украинских коммуникационщиков, что чем больше россияне будут знать, что война в Украине для них оборачивается смертью, тем больше претензий они будут предъявлять своей власти за развязывание никому не нужной войны. Я думаю, что они наоборот будут обвинять Украину, что мы убили десятки тысяч их солдат.

Нам также следует помнить, что любые масштабные протесты в России возможны исключительно из-за экономических факторов. Они невозможны как идеологические — не будут россияне массово выступать за права человека или демократию. Если люди будут выходить и протестовать, это не будет означать, что они против войны или отрицали правильность действий Путина в Украине, недовольство не будет трансформировано в претензии к собственному правительству еще довольно долго.

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